Brasil ganha do Chile e se classifica no Sul-Americano A seleção brasileira masculina estreou nesta quinta-feira com vitória sobre o Chile, por 85 a 57, no Sul-Americano da Venezuela, em Caracas. Com este resultado, pelo Grupo A, o time comandado por Lula Ferreira assegurou uma das quatro vagas para o Pré-Olímpico da Venezuela, que será realizado no ano que vem. Nesta sexta-feira, o Brasil volta à quadra, às 20h30, contra o time da casa, com transmissão da ESPN Brasil e SporTV 2. No outro jogo, mas pelo Grupo B, o Uruguai venceu a Colômbia por 73 a 64 e também se classificou à semifinal, junto a Argentina - seu adversário desta sexta-feira. As quatro equipes classificadas para o Pré-Olímpico disputam ainda o título do torneio, que termina no domingo.