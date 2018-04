Brasil ganha e avança às semifinais da Copa América A seleção brasileira feminina de basquete passou com facilidade pela Republica Dominicana por 121 a 62, nesta quinta-feira, no ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá (MT), pela segunda rodada da Copa América - competição que vale três vagas no Mundial de 2010, na República Checa.