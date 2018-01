Brasil ganha na estréia no Sul-Americano e pega o Chile A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei faz nesta quarta-feira o segundo jogo do Campeonato Sul-Americano, no Paraguai. As adversárias serão as chilenas, e a partida será às 20h30 (de Brasília). A rodada terá ainda Argentina e Bolívia; Venezuela e Peru; e Paraguai e Colômbia. Nesta terça-feira, na estréia diante do Peru, as brasileiras venceram por 104 a 38, com destaque para a cestinha Érika, com 18 pontos, e para Helen, com 15. Brasileiras e chilenas se enfrentaram 27 vezes na história da competição, com 22 vitórias do Brasil contra cinco do Chile. ?Somos tecnicamente superiores, mesmo assim não podemos perder a concentração e complicar a partida. Vamos buscar o 21º titulo sul-americano, mas o importante é que esse campeonato é mais uma etapa de preparação para o Mundial?, diz a pivô Cíntia.