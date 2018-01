Brasil ganha o bronze em Brisbane A seleção brasileira de basquete masculino conquistou hoje a medalha de bronze nos Jogos da Amizade, em Brisbane, na Austrália. A equipe do técnico Hélio Rubens venceu a anfitriã Austrália em um jogo dramático decidido na prorrogação. O jogo terminou empatado no tempo normal em 86 a 86. No tempo extra, a partida ficou em 94 a 93. O ponto que deu a vitória ao Brasil foi convertido pelo jogador Helinho em uma cesta de 3 pontos. A final acontece hoje entre a seleção americana, favorita ao título, e os argentinos, que derrotaram os australianos na semifinal.