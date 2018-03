Brasil ganha outra no Sul-Americano A seleção brasileira masculina de basquete ganhou mais uma e manteve a invencibilidade no Campeonato Sul-Americano, disputado no Uruguai. Nesta sexta-feira, o Brasil derrotou o Chile, por 94 a 71, e segue na liderança da competição. Neste sábado, às 20 horas (horário de Brasília), com transmissão da SporTV, o Brasil entra em quadra para enfrentar a Venezuela no último jogo da fase classificatória. Vencendo, o time brasileiro garante a primeira colocação - a vaga na decisão de domingo já está confirmada. É de se esperar que o quinteto formado pelo armador Valtinho, a ala-armador Marcelinho, o ala Alex e os pivôs Tiago Splitter e Tiagão, provável escalação da equipe titular, não encontre dificuldades para passar pela Venezuela. Os venezuelanos perderam já para o Uruguai (73 a 66), na terça-feira, e a Argentina (94 a 73), na sexta, além de terem sido derrotados nas três partidas preparatórias que realizaram no Brasil. Os três primeiros em Montevidéu garantem vaga para o Pan-Americano. Os quatro melhores vão ao Pré-Olímpico de San Juan, também em agosto. E o Brasil já está garantido nas duas competições.