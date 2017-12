Brasil ganha por 32 pontos da Argentina A Seleção Brasileira venceu com tranqüilidade a rival Argentina por 91 a 59, nesta quinta-feira à noite, em Belo Horizonte (MG), em sua estréia na Copa Internacional Eletrobrás Masculina de Basquete. Com isso, está na terceira posição na classificação do torneio, com dois pontos. No outro jogo da noite, o Canadá (líder com três pontos e dois jogos disputados) venceu os Estados Unidos por 95 a 86. A terceira rodada terá dois jogos nesta sexta-feira. Os brasileiros, comandados pelo técnico Lula Ferreira, enfrentam o Canadá às 20 horas, com SporTV. Antes, às 18 horas, os Estados Unidos pegam a Argentina. A competição termina no sábado, com a partida entre Brasil e Estados Unidos. Feminino - Em Atenas, a Seleção Feminina venceu nesta quinta-feira a Grécia por 53 a 49. A cestinha da partida foi a pivô Érika, do Brasil: 12 pontos. O Brasil derrotou três vezes a Grécia e uma a China. O time retorna ao Brasil e no outro fim de semana enfrenta o Canadá, nos Jogos Desafio Eletrobrás. No sábado, joga no ginásio Bolão de Jundiaí e no domingo no ginásio do Pinheiros, em São Paulo.