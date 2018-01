Brasil já sonha com uma medalha A seleção brasileira masculina de basquete joga nesta segunda-feira a primeira partida da segunda rodada do Campeonato Mundial de Indianápolis, contra Angola, às 15h30 (com transmissão da ESPN Brasil). Depois de terminar a primeira fase invicto e líder do grupo B, o Brasil ainda enfrentará a Iugoslávia, na terça-feira, e a Espanha, na quarta. "Vencemos Porto Rico num jogo difícil, onde usamos muitas variações táticas ofensivas e defensivas para dificultar o jogo dos pivôs. Passamos invictos nessa fase com méritos da nossa disciplina tática e do equilíbrio emocional do grupo", disse Hélio Rubens, depois da vitória por 90 a 86 sobre Porto Rico, na sexta-feira. Apesar do bom desempenho na primeira fase, o técnico brasileiro se mantém cauteloso: "Fizemos jogos difíceis e nossa equipe é ainda muito jovem, mas mostra personalidade e acredito que pode crescer mais na competição. Para essa segunda fase, vamos continuar acreditando, mas com os pés no chão, sabendo que conquistar uma medalha num Mundial é um sonho. Vamos perseguir esse sonho, mantendo nossa humildade mas impondo nosso jogo, e tudo aquilo que trabalhamos nesse dois meses de treinamento." O último confronto entre Brasil em Angola foi no Torneio da Turquia em agosto, com vitória brasileira por 77 a 72, na prorrogação. Em Mundiais, as duas seleções se enfrentaram uma única vez, em 94, no Canadá, com vitória dos angolanos por 79 a 78. Marcelinho sabe da dificuldade da partida desta segunda-feira: "O jogo contra Angola será bem difícil, como foi no Torneio da Turquia. Mas nós estamos apresentando um bom nível de jogo, com muito entrosamento e vamos continuar trabalhando assim."