Brasil joga bem, mas perde amistoso contra Estados Unidos A seleção brasileira masculina de basquete teve uma grande atuação, mas foi derrotada pelos Estados Unidos por 90 a 86, nesta terça-feira, em um amistoso internacional disputado na cidade de Guangzhou, na China. O jogo contra os norte-americanos, que contam com jogadores da NBA (Liga Profissional de Basquete), faz parte da série de jogos preparatórios para o Mundial do Japão. Anteriormente, o Brasil havia vencido a Nova Zelândia por cinco vezes e perdido para a Argentina. Depois de um primeiro tempo fraco e com muitos erros no ataque - o placar foi de 52 a 38 para os Estados Unidos -, o Brasil melhorou tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. Com o armador Leandrinho Barbosa, que joga no Phoenix Suns, acertando seus arremessos e o pivô Ânderson Varejão, do Cleveland Cavaliers, pegando rebotes, a seleção brasileira reagiu a ponto de fazer 16 pontos seguidos no início do terceiro quarto e virar o marcador da partida. No quarto período, os Estados Unidos, que já não contavam com o ala Carmelo Anthony - saiu com uma lesão no joelho direito -, voltaram a acertar seus arremessos e o jogo ficou equilibrado até os últimos segundos. Por conta da ansiedade de alguns jogadores brasileiros, especialmente o armador Alex Garcia, o Brasil perdeu inúmeras chances de se manter na liderança. Faltando cinco segundos, e com o placar contra em 86 a 89, o armador Marcelinho perdeu a posse de bola e a oportunidade que a seleção tinha de tentar a prorrogação. O próximo amistoso do Brasil será contra a Alemanha, na próxima sexta-feira, novamente na China, pela Copa Stankovic. No dia seguinte, o adversário será a China. No Mundial, a seleção está no Grupo C e fará sua estréia contra a Austrália, no dia 19. Depois, também pela primeira fase, enfrentará Catar (dia 20), Turquia (22), Grécia (23) e Lituânia (24).