Brasil joga bem, mas perde para a Alemanha no basquete Mesmo com uma boa atuação, a seleção brasileira masculina de basquete foi derrotada pela Alemanha por 76 a 75, neste sábado, na sua estréia na Copa Stankovic, que está sendo disputada na China. A competição serve de preparatório para o Mundial da categoria, que começa no dia 19 deste mês. Assim como na derrota para os Estados Unidos (90 a 86), na última terça-feira, a equipe comandada pelo treinador Lula Ferreira voltou a mostrar poder de reação após deixar os adversários abrirem uma boa vantagem no marcador. Nos segundos finais do confronto, o Brasil ainda teve chance de virar, mas o ala Alex desperdiçou um arremesso da linha dos três pontos. "No primeiro tempo, não fizemos uma boa defesa e não conseguimos um bom aproveitamento no ataque. Depois do intervalo, nos acertamos defensivamente, recuperamos 20 bolas, mas ainda tivemos falhas no posicionamento ofensivo. Precisamos melhorar nos rebotes, principalmente na defesa", disse o técnico Lula Ferreira. "Tivemos altos e baixos na partida, o que é normal na fase de preparação. Ficamos atrás no placar a maior parte do tempo, mas conseguimos tirar uma diferença de 15 pontos, o que não é fácil contra uma grande equipe como a Alemanha. Perdemos por detalhes, mas estamos no caminho certo. Precisamos melhorar algumas coisas para o Mundial, especialmente a defesa, mas esses jogos servem justamente para fazer esses acertos finais para chegarmos bem preparados no Japão", analisou o pivô Anderson Varejão, que conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos), ao fazer 25 pontos e pegar 10 rebotes. Com o resultado, os alemães garantiram vaga na final da Copa Stankovic, uma vez que haviam ganho dos donos da casa na estréia (82 a 73), pelo Grupo B do torneio. A seleção brasileira enfrenta os chineses, no domingo, na cidade de Nanjing. O fato triste da partida foi a cotovelada desleal que o pivô alemão Dirk Nowitzki, que atua no Dallas Mavericks da NBA, acertou no ala Guilherme no último quarto da partida durante um ataque da seleção européia. A seleção brasileira irá estrear no Mundial do Japão no próximo sábado (19), quando enfrentará a Austrália, em Hamamatsu, pelo Grupo C. A equipe de Lula Ferreira, que conta com dois atletas da NBA - Leandrinho (Phoenix Suns) e Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers) - ainda enfrenta na primeira fase a Grécia, Lituânia, Catar e Turquia.