Brasil jogará torneio chinês de basquete antes do Mundial As seleções masculinas de basquete do Brasil, Alemanha, França, Grécia, Austrália e China disputarão a Copa Stankovic, que será realizada na cidade chinesa de Nanjing, entre os dias 10 e 15 agosto, como preparação para a 15ª edição do Mundial de Basquete, que acontecerá no Japão. Será a segunda edição da Copa Stankovic, que no ano passado teve a Lituânia como grande campeã, após vencer a Argentina na final. Todas as seis equipes que participarão do evento na China deste ano estão classificadas para a disputa do Mundial do Japão, que será realizado entre os dias 19 de agosto e 3 de setembro. A Copa Stankovic é organizada pela Associação Chinesa de Basquete e recebe o nome de Borislav Stankovic (homem que foi secretário geral da Federação Internacional de Basquete por 26 anos). O Brasil está no grupo C do Mundial de Basquete, ao lado de Austrália, Grécia, Lituânia, Qatar e Turquia. Em 14 edições, os brasileiros já ganharam dois títulos mundiais (1959 e 1963).