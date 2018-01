Brasil massacra Peru no basquete A seleção brasileira feminina de basquete obteve a terceira vitória consecutiva no Sul-Americano do Equador, nesta terça-feira à noite, ao massacrar o Peru por 97 a 28. Kelly, com 15 pontos, foi a cestinha brasileira. As brasileiras, que já derrotaram chilenas e venezuelanas, voltam à quadra nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), para enfrentar a Argentina. A quarta rodada terá ainda Chile x Peru (21h30) e Equador x Venezuela (23h30). As duas primeiras seleções colocadas na fase de classificação disputam o título na sexta-feira, às 22h30.