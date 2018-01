Brasil passa fácil pela Venezuela A Seleção Brasileira feminina de basquete não encontrou dificuldades para vencer, domingo, a Venezuela por 108 a 57, pela quinta rodada do Campeonato Sul-Americano, em Villavicencio, na Colômbia. A cestinha da partida foi a pivô Érika, do Brasil, com 21 pontos e 14 rebotes. O Brasil está com oito pontos ganhos. As brasileiras voltam à quadra nesta segunda-feira, às 22h de Brasília, para enfrentar a Colômbia.