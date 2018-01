Brasil pega Argentina na Copa América A seleção brasileira masculina de basquete volta à quadra nesta sexta-feira, às 17h30, para enfrentar a Argentina, pela última rodada da segunda fase da Copa América, em Santo Domingo, na República Dominicana, que vale quatro vagas para o Mundial do Japão/2006. Com a equipe renovada e sem as estrelas que conquistaram o ouro olímpico em Atenas/2004, como o ala/armador Emanuel Ginóbili, do San Antonio Spurs (NBA), a Argentina faz a última partida despreocupada: já tem vaga no Mundial. Do time campeão olímpico, apenas dois estão no torneio: Paolo Quinteros e Leonardo Gutiérrez. Os argentinos venceram, nesta quinta, a Venezuela por 78 a 60 e avançaram às semifinais - a equipe soma cinco vitórias e duas derrotas. Além da Venezuela, a Argentina venceu Uruguai (86 a 72), República Dominicana (84 a 60), Puerto Rico (96 a 79) e Estados Unidos (84 a 67). As derrotas foram para México (96 a 82) e Panamá (89 a 84). Para o técnico Lula Ferreira, do Brasil, os argentinos cresceram durante a competição e "estão jogando com muito controle de bola".