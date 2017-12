Brasil pega "Dream Team" e sonha com vaga É o grande sonho do basquete masculino brasileiro depois do fim da Era Oscar. Um time novo, mas com alguns jogadores que atuam na NBA e em ligas européias, tenta conquistar uma das três vagas do Pré-Olímpico de Porto Rico para Atenas/2004, a partir desta quarta-feira. A estréia em San Juan será hoje (às 23h, com SporTV), contra os Estados Unidos, com time recheado por estrelas da NBA. O torneio é a única chance de o Brasil se classificar à competição na capital grega. Em 2000, já sem Oscar, o time comandado pelo técnico Hélio Rubens ficou em sexto lugar no Pré-Olímpico ? também em Porto Rico ? e ficou de fora da Olimpíada pela primeira vez desde Montreal/1976. Leia mais no Jornal da Tarde