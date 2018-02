Brasil pega Estados Unidos no Pré-Olímpico de basquete Em sorteio realizado nesta quarta-feira, na cidade de Las Vegas, a seleção brasileira masculina de basquete pegou um grupo complicado no Torneio Pré-Olímpico das Américas. Os rivais do Brasil serão Estados Unidos, Canadá, Ilhas Virgens e Venezuela. Os brasileiros, que estão no Grupo B, tentarão evitar o vexame do último Pré-Olímpico (2003), quando terminaram em sétimo, posição que deixou o País fora dos Jogos de Atenas. Estados Unidos (campeão), Argentina (vice) e Porto Rico (3.º) foram os representantes do continente. De acordo com o regulamento deste ano, as equipes jogam entre si na primeira fase, em seus respectivos grupos. Os quatro primeiros colocados de cada chave se classificam para a segunda etapa, quando as seleções do A enfrentam as do B. As quatro primeiras na soma de pontos das duas fases disputam as semifinais. Os vencedores decidem o título e garantem vaga para os Jogos de Pequim, em 2008. As seleções que terminarem do terceiro ao quinto lugar terão de disputar a repescagem mundial (de 07 a 13 de julho de 2008), que classificará mais três países para a China. O Pré-Olímpico será disputado por 10 seleções, entre 22 de agosto e 02 de setembro deste ano. A competição será realizada em Las Vegas. O Brasil é comandado pelo técnico Lula Ferreira. A seleção já participou de oito pré-olímpicos, conquistando o título em apenas duas edições: 1984 e 1988. Grupos do Pré-Olímpico: Grupo A Panamá Uruguai México Argentina Porto Rico Grupo B Ilhas Virgens Canadá Venezuela Estados Unidos Brasil