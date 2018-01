Brasil pega o Chile no Sul-Americano A seleção brasileira feminina de basquete enfrenta o Chile neste sábado, às 22h, pela quarta rodada do Campeonato Sul-Americano, na cidade de Villa Vicenzio, na Colômbia. Brasileiras e chilenas se enfrentaram 26 vezes na história da competição, de 1946 a 2003, com 21 vitórias do Brasil contra cinco do Chile. "Não podemos vacilar contra nenhuma seleção. Temos de jogar concentradas e atentas, principalmente nos rebotes", disse a ala Micaela.