Brasil pega o Uruguai na Copa América Começa nesta terça-feira a segunda fase da 5ª Copa América da República Dominicana, em São Domingos. O Brasil estréia na segunda fase contra o Uruguai, às 17h30 (horário de Brasília), com ESPN Brasil e SporTV. A seleção brasileira ainda jogará com Porto Rico (quarta), República Dominicana (quinta-feira) e Argentina (sexta-feira). O torneio classifica as quatro primeiras seleções para o Mundial do Japão, em 2006 - a Argentina, como campeã olímpica, tem vaga assegurada. Na primeira fase da Copa América, o Brasil terminou em primeiro lugar no Grupo A, com sete pontos (três vitórias e uma derrota). O Uruguai foi o quarto colocado no grupo B, com cinco pontos (uma vitória e três derrotas). O México, eliminado, foi a única seleção derrotada pelos uruguaios. As duas seleções já se enfrentaram 57 vezes em competições, com 42 vitórias do Brasil. Para o ala-armador Marcelinho, destaque do último jogo do Brasil contra o Canadá (com 42 pontos), a tabela favorece a seleção, que enfrentará adversários de pior campanha primeiro para depois pegar as equipes mais bem colocadas e, portanto, de melhor nível técnico. "Precisamos de mais duas vitórias para garantir classificação entre os quatro primeiros e a vaga no Mundial. Vencer o Uruguai é muito importante. Cada vitória tem peso dois. Quem ganha dá um passo à frente e empurra quem perde para trás." O Uruguai só venceu o México, eliminado, na primeira fase, mas Marcelinho observa que fizeram bons jogos e têm Mazzarino, excelente jogador. "Vamos estudar bem o jogo deles, exercer uma forte marcação para forçar erros, principalmente na linha de três pontos, de onde eles gostam de jogar." O técnico Lula Ferreira disse que o Uruguai é um rival conhecido dos brasileiros e se classificou com apenas uma vitória. "Como eles não têm nada a perder, o jogo passa a ser perigoso", afirma Lula, que quer seu time impondo um forte ritmo de jogo. "Eles não agüentam isso o tempo inteiro. Os uruguaios buscam muito o arremesso dos três pontos e dependem da pontaria de Mazzarino." Os outros jogos da sexta rodada nesta terça: Argentina x Panamá, Venezuela x Porto Rico e República Dominicana x EUA. As quatro equipes que somarem o maior número de pontos, nas duas fases, se classificam para a semifinal (1º x 4º e 2º x 3º) e os vencedores decidem o título, domingo. FEMININO - A seleção feminina joga dois confrontos com Cuba, nesta terça-feira, às 20 horas, em Macapá, e quinta-feira, em Cabo Frio. A equipe se prepara para a Copa América da República Dominicana, de 14 a 18 - o Brasil está no grupo B, com Porto Rico, Colômbia e Canadá. No grupo A estão Cuba, Argentina, Guatemala e República Dominicana. O Brasil está automaticamente classificado para o Mundial porque vai ser sede da competição, no ano que vem.