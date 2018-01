Brasil perde a primeira no Mundial A seleção brasileira masculina de basquete perdeu da Iugoslávia, nesta terça-feira, por 90 a 69 (46 a 28), uma diferença de 21 pontos que refletiu a péssima atuação da equipe na primeira derrota em cinco jogos do 14º Campeonato Mundial de Indianápolis (EUA). Nesta quarta-feira, o adversário do Brasil será a fortíssima seleção da Espanha, medalha de bronze no Campeonato Europeu, às 17 horas (com ESPN/Brasil). Se vencer nesta quarta-feira, uma possibilidade remota considerando que os espanhóis, da sensação da NBA Paul Gasol, vem fazendo um excelente Mundial, o Brasil ainda pode ser o primeiro colocado do grupo E. Se perder, a seleção brasileira dependerá do resultado de Turquia x Iugoslávia. Aí, ficaria em segundo no grupo ou o que é pior, em quarto - posição da qual todos querem fugir porque significa ter de enfrentar o primeiro do grupo F, os Estados Unidos, ao que tudo indica. Nesta terça-feira, a Turquia ganhou de Angola por 86 a 66. Uma nova vitória dos turcos nesta quarta pode tirar a Iugoslávia (que sofreu uma inesperada derrota para Porto Rico, por 85 a 83, na segunda-feira) das quartas-de-final. Completam a rodada de amanhã: Nova Zelândia x China, Rússia x Alemanha, Argentina x Estados Unidos e Porto Rico x Angola. O Brasil começou mal a partida desta terça-feira. Aos seis minutos de jogo os iugoslavos já tinham 14 pontos de vantagem. Os brasileiros pareciam assustados diante do atual campeão do mundo e da Europa e fizeram apenas 28 pontos em dois quartos, contra 46 da Iugoslávia. Após a derrota contra os porto-riquenhos, os iugoslavos vieram para o confronto com os brasileiros precisando da vitória. E encontraram enorme facilidade diante de um Brasil que não pôde reagir mesmo jogando um pouco melhor no segundo tempo - os iugoslavos venceram o terceiro período por 28 a 25 e empataram o quarto por 16 a 16. Marcelinho foi o principal marcador do Brasil, com 15 pontos, e Pedrag Stojakovic o cestinha do jogo, com 19 pontos. "Nós respeitamos demais. A Iugoslávia não jogou o suficiente para mostrar que é o melhor time do campeonato. Nós é que pecamos demais", ressaltou o pivô Sandro Varejão, resumindo o confronto. "Agora é prestar atenção nos erros que cometemos e tentar não fazer a mesma coisa contra a Espanha." As duas seleções já se enfrentaram seis vezes em mundiais, com cinco vitórias para os espanhóis. "Não conseguimos achar o nosso ritmo de jogo, principalmente no primeiro quarto. E isso nos custou toda a partida. Mas não podemos desistir. Se o Brasil ganhar da Espanha pode ser o primeiro do grupo", afirmou Guilherme.