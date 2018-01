Brasil perde Copa América para Cuba A seleção brasileira feminina não conseguiu reeditar suas melhores atuações e perdeu para Cuba por 81 a 73 na noite deste domingo na final da edição 2005 da Copa América de Basquete. As brasileiras - que buscavam tricampeonato - foram dominadas praticamente o jogo todo. O time brasileiro até que tentou reagir no último quarto, mas foi insuficiente para reverter a vantagem cubana, que em determinado momento do jogo chegou a 18 pontos. Com o título, Cuba confirmou sua vaga no Mundial Feminino, que está marcado para o período de 12 a 23 de setembro do ano que vem no Brasil. Canadá e Argentina também se classificaram. O Brasil, por ser país-sede e Estados Unidos (campeão olímpico) entraram na Copa América com a vaga garantida no Mundial. Na preliminar, a Argentina ganhou de Porto Rico por 91 a 73 e ficou com a última vaga das Américas para o Mundial 2006. A cestinha da partida foi a ala Micaela, do Brasil, com 22 pontos. Na equipe cubana, a principal pontuadora foi Plutin com 20 pontos. ?Infelizmente cometemos muitos erros que acabaram sendo decisivos para o resultado final. Começamos a partida muito bem, abrimos uma boa vantagem, mas com os nossos erros Cuba passou a frente no placar. O grande mérito da equipe foi acreditar até o fim. De qualquer forma, a equipe está de parabéns pelo desempenho na temporada 2005?, disse Micaela. ?Iniciamos a partida imprimindo o nosso ritmo de jogo e abrimos uma boa vantagem no marcador. Cometemos uma série de erros e com isso colocamos Cuba no jogo. A diferença de 15 pontos a favor das cubanas no terceiro período decidiu o jogo?, afirmou o técnico Antonio Carlos Barbosa. ?No último quarto, conseguimos uma reação, que não foi o suficiente para reverter o placar. Sabíamos que para vencer era necessário jogar bem o tempo todo, mas hoje não conseguimos?, conformou-se o treinador.