Brasil perde da Argentina na final do Super Four de basquete A seleção brasileira de basquete foi derrotada na noite desta segunda-feira pela Argentina na final do torneio Super Four. Disputado na cidade argentina de Santa Fé, o jogo terminou 103 a 95 para os atuais campeões olímpicos, que atuaram com a força máxima, incluindo Manuel Ginobili e Andres Nocioni, ambos estrelas da NBA. Há duas semanas, o Brasil havia vencido a Argentina na semifinal do Campeonato sul-americano, na Venezuela, do qual foi campeão. Na oportunidade, porém, os argentinos jogaram com o time reserva. O torneio serviu de preparação para a disputa do Campeonato Mundial, que começa no dia 19 de agosto, no Japão. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Austrália, Grécia, Catar, Turquia e Lituânia. A Argentina integra o Grupo A, juntamente com Venezuela, Líbano, Sérvia e Montenegro, Nigéria e França.