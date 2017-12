Brasil perde da Argentina no basquete O Brasil falhou no fim do jogo e perdeu da vice-campeã mundial Argentina, por 76 a 74, nesta segunda-feira, na primeira rodada da segunda fase do Pré-Olímpico Masculino de Basquete, em San Juan de Porto Rico. Agora, os brasileiros têm de vencer Porto Rico ou Canadá para chegar às semifinais e à disputa das três vagas para a Olimpíada de Atenas/2004. Nesta terça, às 23 horas (horário de Brasília), o Brasil faz partida decisiva com o Canadá, que se tornou um dos principais rivais na briga para chegar às semifinais. Se vencer, os brasileiros podem garantir a classificação mesmo se forem derrotado pelos anfitriões porto-riquenhos na quarta-feira, desde que vençam o México na quinta. "O time começou defendendo muito bem. A Argentina aproveitou-se de detalhes e falhas na nossa marcação para vencer", disse o pivô Anderson Varejão, cestinha com 16 pontos. Depois de perder o primeiro quarto por 25/19, o Brasil se recuperou, chegou a empatar por 31 pontos, mas chegou ao intervalo perdendo: 38/42. No segundo tempo, as bolas de Alex começaram a entrar e o Brasil chegou a 51/50. No quarto final, a Argentina tinha 59/56, mas os brasileiros não marcaram por quase quatro minutos. Os argentinos chegaram a 68/56 e 70/58 faltando quatro minutos, mas o Brasil encostou com 70/73 a 1m21s do fim. Quem decidiu o jogo foi o ala argentino Emanuel Ginóbili, que fez uma linda jogada e uma assistência para Wolkowisky somar 76/72 a 17 segundos do fim. A principal diferença entre as duas equipes foi no aproveitamento dos arremessos de três pontos. Os argentinos tentaram 16 vezes e acertaram nove. O melhor foi Andres Nocioni, com quatro tentativas e quatro acertos. O Brasil acertou apenas seis de 27. Leandrinho, Anderson Varejão e Marcelinho tiveram o mesmo desempenho: apenas um certo em seis tentados.