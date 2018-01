Brasil perde da Argentina no Mundial A seleção brasileira de basquete masculino está fora da disputa por medalhas no Campeonato Mundial, em Indianápolis (EUA). Nas quartas-de-final, nesta quinta-feira, o Brasil foi derrotado pela Argentina por 78 a 67 e agora disputará de 5º a 8º lugar - joga às 19h30 de amanhã contra a Espanha. Já os argentinos, depois da histórica vitória de ontem sobre o Dream Team dos Estados Unidos, irão jogar a semifinal da competição contra a Alemanha, que ganhou dos espanhóis por 70 a 62. Esta já é a melhor campanha brasileira nos três últimos Mundiais - foi 11º, no Canadá, em 1994, e o 10º colocado, na Grécia, em 1998. Se ficar entre os seis primeiros em Indianápolis, o Brasil abre uma vaga para o continente americano na Olimpíada de Atenas em 2004. No jogo desta quinta-feira, Brasil e Argentina fizeram o pior primeiro tempo do Mundial. Os argentinos pareciam ter exaurido suas energias na na vitória (por 87 a 80) da véspera, contra os Estados Unidos - foi a seleção que impôs um fim a dez anos de domínio da NBA nas olimpíadas e mundiais. Os argentinos, arrasadores no dia anterior, nem o aro acertavam. Mas o Brasil também não conseguia tirar vantagem da falta de brilho do rival. E insistia nos erros... nas assistências, bandejas, andando, deixando o tempo de 24 segundos para o arremesso estourar e até nos lances livres. A Argentina venceu o primeiro quarto por 18 a 16. O nível da partida estava tão ruim que, faltando 4m54s para acabar o segundo quarto, cada seleção só havia marcado 6 pontos. O período foi 13 a 11 para o Brasil e o primeiro tempo terminou empatado por 29 a 29. As estatísticas apontaram os erros. A Argentina, por exemplo, arremessou 15 bolas da linha dos três pontos e só acertou três. O time brasileiro fez uma em cinco tentativas e ainda acertou 6 de 12 lances livres. No terceiro período o jogo mudou. A seleção brasileira abriu seis pontos de vantagem (39 a 33), mas em seguida ficou quatro minutos sem marcar nenhum ponto - a dois minutos do fim do período, a Argentina vencia por 46 a 39, diferença que ampliou para nove pontos (51 a 42), voltando a ser uma equipe consistente na marcação e no ataque. O terceiro quarto foi 22 a 13 para os argentinos. A partir do quarto período, os argentinos passaram a mandar no jogo, diante de um Brasil que simplesmente desistiu de lutar. A Argentina ampliou o marcador, abrindo 16 pontos (62 a 46) a 6 minutos do fim. Os argentinos voltaram a mostrar o excelente jogo da vitória contra os norte-americanos para fechar com 11 pontos de vantagem. O ala Marcelinho lamentou "a postura" do Brasil. "Não foi a Argentina que jogou bem. Mais uma vez foi a seleção brasileira que não se apresentou bem. Estava valendo uma vaga na semifinal, entre os quatro melhores do mundo. Tínhamos de ter mais consistência, uma postura diferente."