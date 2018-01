Brasil perde da Austrália e vai lutar pelo bronze no Mundial O Brasil dominou boa parte do jogo, mas acabou derrotado pela Austrália por 88 a 76, na tarde desta quinta-feira, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e vai disputar a medalha de bronze do Mundial Feminino de Basquete, em jogo que será disputado no sábado. O adversário sairá da partida entre Estados Unidos e Rússia, que se enfrentam ainda nesta quinta, às 19h45, no mesmo local. Os dois jogos que valem medalha serão no sábado, no Ibirapuera. O Brasil disputa o bronze às 9h30 e a final acontece às 14 horas. A Austrália chega invicta à decisão do título, com oito vitórias em oito jogos. "Foi um jogo de detalhe. No momento em que demos uma pequena descontração, elas passaram na frente", lamentou Janeth, lembrando que o Brasil começou o quarto período em vantagem no placar. Capitã do time brasileiro, Janeth já tratou de animar o grupo para a disputa do bronze. "Vamos levantar a cabeça, animar todo o pessoal. Vamos lutar para ficar entre as três melhores seleções do mundo", avisou a jogadora. O jogo A semifinal desta quinta-feira foi equilibrada o tempo todo, mas a seleção brasileira soube conduzir melhor a partida até o terceiro quarto, que fechou com boa vantagem, 64 a 57. Na última parcial, porém, o Brasil parou e permitiu a virada da equipe australiana, que conseguiu abrir uma diferença confortável. No último período, o técnico Antonio Carlos Barbosa chegou a pedir dois tempos em três minutos e teve que colocar Alessandra, que sentiu uma lesão no ombro e ficou de fora durante boa parte da partida. Mas a seleção brasileira não teve forças para reagir, enquanto as australianas conduziram tranqüilamente o jogo. A ala Penny Taylor terminou a partida como cestinha, com 26 pontos, enquanto Kristi Harrower obteve oito rebotes. Pelo lado brasileiro, o destaque foi Iziane, que marcou 16 pontos, enquanto Alessandra, mesmo atuando apenas metade do jogo, foi a melhor no garrafão, com 8 rebotes. França pelo quinto lugar A França venceu a República Checa por 79 a 78 e se classificou para a disputa do quinto lugar, contra o vencedor do jogo entre Espanha e Lituânia. A ala checa Machova terminou a partida como cestinha, com 18 pontos.