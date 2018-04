Brasil perde de Porto Rico e está fora do Mundial feminino de basquete

A seleção brasileira feminina de basquete perdeu neste domingo a disputa do terceiro lugar da Copa América, disputada em Buenos Aires, na Argentina, e com isso ficará fora do Mundial de Basquete do ano que vem, na Espanha - será apenas a segunda vez na história que o País, campeão do torneio em 1994, não disputará o torneio (a primeira foi em 1959).

O time treinado pelo técnico Carlos Lima perdeu para Porto Rico, seleção que participará do torneio global pela primeira vez em sua história, por 75 a 68 (30 a 30 no primeiro tempo) - foi a quarta derrota consecutiva na competição.

A seleção fez um bom primeiro quarto, quando terminou cinco pontos à frente das porto-riquenhas. Contudo, no começo do segundo quarto ficou mais de três minutos sem conseguir pontuar e permitiu a reação das adversárias - o primeiro tempo terminou 30 a 30.

No terceiro quarto, Porto Rico passou a impor maior velocidade ao jogo, abriu seis pontos e viu o Brasil desperdiçar alguns arremessos da linha de três, fechando o período em 50 a 48. No último período, a seleção tentou reagir, mas perdeu lances livres e jogo sem consistência. As rivais embalaram e fecharam o jogo sem sustos.

A seleção brasileira fez uma campanha decepcionante na Argentina. A equipe só pôde disputar o torneio após o fim de um período de suspensão de 209 dias imposta pela Federação Internacional de Basquete (Fiba). Mas veio à Copa América com um técnico interino e um grupo formado às pressas, sem as duas jogadoras que atuam na WNBA, a liga feminina de basquete dos Estados Unidos: Erika e Damiris.

Depois de vencer as duas primeiras partidas, contra Venezuela e Colômbia, o Brasil se perdeu no torneio. E foi derrotado com facilidade pelas Ilhas Virgens por 67 a 60, em um dos maiores vexames de sua história, e para a Argentina por 68 a 49. Ainda assim, mesmo depois da péssima campanha na primeira fase, a seleção brasileira acabou na segunda colocação do Grupo A, com quatro pontos, mesma pontuação de Ilhas Virgens e Colômbia, e avançou à semifinal por ter melhor saldo. Perdeu para o Canadá por 84 a 45 e agora para Porto Rico.