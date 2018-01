Brasil perde do México no basquete A renovada seleção brasileira masculina de basquete iniciou com derrota a série de amistosos com o México. Domingo, em Hidalgo, o Brasil perdeu por 94 a 80 (42 a 53) no primeiro confronto antes do Torneio de Toluca. Amanhã, às 21 horas, as equipes enfrentam-se em Puebla. "Estivemos à frente durante 37 minutos, mas perdemos no final. A derrota foi ruim mas o mais importante é observar os jogadores novos e dar ritmo ao grupo", disse o técnico Hélio Rubens.