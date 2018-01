Brasil perde dos EUA por 40 pontos e fica em 4.º no Mundial O Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos por 99 a 59, na manhã deste sábado, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e acabou com o quarto lugar no Mundial Feminino de Basquete. A equipe até conseguiu equilibrar o jogo no primeiro quarto, em que perdeu por 31 a 21, mas depois a maior experiência e força física do time norte-americano definiram a partida, especialmente no terceiro quarto, quando a distância foi de mais de 20 pontos. A partida marcou a despedida de Janeth de Mundiais. Aos 37 anos, ela fez a última cesta da partida, a dez segundos do fim, e terminou a partida com 16 pontos, como a principal cestinha do Brasil. Ela deixou a quadra às lágrimas, e disse que pretende se aposentar da seleção apenas no ano que vem, mas não sabe ainda se vai disputar os Jogos Pan-Americanos do Rio, no ano que vem. "Se pudesse, daria uma medalha para cada uma", afirmou a jogadora, agradecendo ao grupo que a acompanhou no Mundial. Depois de um início complicado, ela terminou como a principal jogadora brasileira na competição, ao lado da ala Iziane e da pivô Alessandra. "Eu não tinha que provar nada para ninguém, só para mim mesma, e consegui." A ala norte-americana Diana Taunasi terminou o jogo como cestinha, com 28 pontos - 17 deles marcados no terceiro quarto, vencido pelos Estados Unidos por 34 a 11. O técnico Antonio Carlos Barbosa aproveitou para escalar jogadores que tinha atuado pouco no Mundial. A ala Micaela, considerada uma das herdeiras de Janeth, reconheceu que ficou longe de seu melhor jogo. "Não gostei do que apresentei, esperava mais de mim", admitiu.