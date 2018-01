Brasil perde e se complica no Mundial A seleção brasileira de basquete masculino perdeu para a Espanha por 84 a 67, nesta quarta-feira, na última partida da segunda fase do Campeonato Mundial, em Indianápolis. A derrota complicou a situação do Brasil no torneio, já que a equipe ficou em 4º lugar no grupo E e enfrentará na quinta-feira o primeiro colocado da chave F (Estados Unidos ou Argentina), pelas quartas-de-final. No jogo desta quarta-feira, o Brasil foi completamente dominado pela Espanha. Com uma defesa forte, os espanhóis não deram chances ao ataque brasileiro. Tanto que logo abriram uma boa vantagem no placar e a mantiveram até o final da partida. "A equipe jogou muito mal, não tem desculpas", resumiu o ala Vanderlei. "Tivemos dois momentos em que poderíamos ter virado o jogo, mas erramos no ataque e não foi possível mais buscar a diferença", explicou Demétrius. Marcelinho, com 25 pontos, foi o cestinha brasileiro e Pau Gasol, com 23, o melhor marcador da Espanha. No começo do jogo, a seleção ficou oito pontos atrás (7 a 15) no marcador, mas ainda reagiu e equilibrou o primeiro quarto contra os espanhóis: 21 a 23. No segundo, os brasileiros, além da defesa deficiente, perderam a pontaria - a equipe simplesmente errou seis arremessos em seis jogadas seguidas, além de um lance livre. O Brasil marcou 9 pontos no período contra 16 da Espanha. O Brasil voltou do intervalo ainda errando no ataque - a Espanha abriu 12 pontos de vantagem nos três primeiros minutos (32 a 44) e fechou o período 15 pontos na frente: 60 a 45. No último quarto nada mudou e os espanhóis fecharam o jogo 17 pontos na frente. Como a Iugoslávia derrotou a Turquia por 110 a 78, também nesta quarta-feira, o Brasil acabou perdendo a terceira posição do grupo para os iugoslavos no saldo de pontos. A definição do primeiro lugar da chave ainda depende do resultado de Porto Rico x Angola, que jogam a partir das 22 horas - com uma vitória, os porto-riquenhos ficam com a liderança e a Espanha será a segunda colocada. O adversário do Brasil nas quartas-de-final sairá ainda nesta quarta-feira. A partir das 22 horas, os invictos Argentina e Estados Unidos se enfrentam para ver quem ficará com a primeira colocação do grupo F.