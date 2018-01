Brasil perde e tenta agora o 7º lugar A seleção brasileira feminina de basquete perdeu na madrugada desta terça-feira para a China por 81 a 80 e agora vai disputar contra o vencedor da partida de hoje entre Espanha x França a sétima colocação no 14º Mundial de Basquete, disputado na China. As anfitriãs disputam agora o quinto lugar do torneio. No final do primeiro tempo as brasileiros perdiam por 45 a 38. Já na segunda etapa, faltando um pouco mais de 1s para o final da partida, a ala Janeth sofreu uma falta e poderia ter empatado e levado o jogo para a prorrogação caso tivesse convertido os dois lances livres. Mas a brasileira errou o primeiro e acertou o segundo arremesso.