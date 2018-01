Brasil perde e vai disputar 7º lugar A seleção brasileira de basquete masculino foi derrotada pela Espanha por 105 a 89, nesta sexta-feira, e irá disputar o 7º lugar no Campeonato Mundial em Indianápolis, nos Estados Unidos. O adversário será o perdedor de EUA e Porto Rico. O Brasil também perdeu a chance de abrir mais uma vaga para a América no Pré-Olímpico do ano que vem ? até agora três estão garantidas. Sem contar com os alas Vanderlei, com uma luxação no ombro esquerdo, e Marcelinho, com dores musculares, o técnico Hélio Rubens optou por iniciar a partida com Alex. O ala de 22 anos surpreendeu a todos com seu estilo agressivo na defesa, que ajudou a equipe a recuperar importantes posses de bola. Outro destaque da seleção nesta sexta-feira foi o jovem pivô Tiago Splitter, que marcou 11 pontos nos dois primeiros quartos. Mesmo assim, a seleção brasileira continuou mostrando as mesmas falhas que atrapalharam no rendimento de outras partidas. Enquanto as bolas da linha de três pontos da Espanha caíam sem nenhuma dificuldade, os arremessos do Brasil batiam no aro. Em pouco tempo, os adversários conseguiram abrir 24 pontos de vantagem. A única chance de reação dos brasileiros foi quando o técnico espanhol colocou em quadra seus reservas.