Brasil perde no Sul-Americano Sub-17 Pelo Sul-Americano Masculino Sub-17, o Brasil foi derrotado pelo Uruguai por 74 a 65, em Piriapolis, no Uruguai, nesta quarta-feira. O cestinha foi o uruguaio Granger, com 31 pontos. Pelo Brasil, Renan fez 17. Os brasileiros voltam à quadra nesta quinta-feira contra a Bolívia, às 19h de Brasília. Outros resultados desta quarta: o Paraguai venceu o Peru por 84 a 48 e a Argentina derrotou a Venezuela por 91 a 72.