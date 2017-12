Brasil perde outra para a Argentina A seleção brasileira masculina de basquete foi derrotada pela Argentina, na noite de sexta-feira, por 78 a 72 (40 a 29), na primeira rodada do Torneio Super Four, em Buenos Aires, na Argentina. No outro jogo da rodada, a Lituânia superou Porto Rico por 105 a 85. Foi a terceira derrota do Brasil para os argentinos em três jogos na temporada - as outras duas aconteceram no mês passado, no Campeonato Sul-Americano. Neste sábado, os brasileiros enfrentam a Lituânia. O torneio amistoso acaba amanhã, quando o Brasil joga contra Porto Rico.