Brasil perde para a França e fica em 4.º lugar na China No último jogo amistoso antes da estréia no Mundial do Japão, a seleção brasileira de basquete masculino foi derrotada, na madrugada desta terça-feira (horário de Brasília), pela equipe da França, por 86 a 74, na disputa pela medalha de bronze da 2ª Copa Stankovic, disputada na China. No primeiro tempo, o time do técnico Lula Ferreira esteve bem e terminou empatado em 48 a 48. No segundo tempo, a equipe voltou irreconhecível, falhando nos principais fundamentos. Já os franceses, evoluíram e foram eficientes principalmente nos arremessos de três pontos. A Copa Stankovic serve como preparação para o Mundial, que será disputado a partir de sábado, no Japão. No torneio, o Brasil está no Grupo C, com sede em Hamamatsu, ao lado de Austrália, Qatar, Turquia, Grécia e Lituânia. A estréia da equipe brasileira será no sábado, à 1h30 (horário de Brasília), contra a Austrália.