Brasil perde para a Lituânia e está eliminado do Mundial A seleção brasileira masculina de basquete foi derrotada pela Lituânia por 79 a 74, nesta quinta-feira, em Hamamatsu, e foi eliminada logo na primeira fase do Mundial disputado no Japão. Com apenas uma vitória (sobre o fraco Catar) e quatro derrotas, a equipe comandada pelo técnico Lula Ferreira ficou em quinto lugar no Grupo C e teve o seu pior desempenho na história da competição, apesar de contar em seu elenco com jogadores da NBA como Leandrinho Barbosa e Ânderson Varejão. Assim como aconteceu nas derrotas para outras duas seleções européias - Turquia e Grécia -, o Brasil começou muito mal o jogo e permitiu que os lituanos abrissem boa vantagem no placar. O primeiro quarto foi um massacre dos bálticos com o marcador de 35 a 17. No segundo período, o pivô Tiago Splitter, que joga na Espanha, se superou, principalmente nos rebotes, e a diferença diminuiu no intervalo: 48 a 37. No começo do terceiro quarto, a Lituânia teve um bom aproveitamento em seus arremessos e conseguiu abrir novamente uma boa diferença de pontos. Com boas atuações de Macijauskas (21 pontos) e Gostas (19), os lituanos fizeram 64 a 49. No último período, mais uma reação do Brasil, que diminuiu a desvantagem para cinco pontos, mas insuficiente para ganhar o jogo. Splitter, com 17 pontos e sete rebotes, e Leandrinho, com 12 pontos, foram os destaques brasileiros. Quem se beneficiou com a derrota do Brasil foi a Austrália, que massacrou o Catar por 93 a 46 e se classificou em quarto lugar na chave. A liderança ficou com a Grécia, que bateu a Turquia por 76 a 69 e agora vai enfrentar a China nas oitavas-de-final. Matéria atualizada às 9h30