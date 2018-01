Brasil perde para a Turquia e se complica muito no Mundial A seleção brasileira de basquete masculino se complicou no Mundial ao perder, nesta terça-feira, para a Turquia por 73 a 71, em Hamamatsu, pelo Grupo C. Com uma vitória e duas derrotas, o Brasil precisa vencer os dois jogos que faltam na primeira fase - Grécia (quarta) e Lituânia (quinta) - para conseguir a classificação às oitavas-de-final do torneio. Se ganhar apenas uma dessas duas partidas, vai precisar de sorte para conseguir uma vaga. Novamente mostrando muito nervosismo, principalmente nos momentos decisivos, o time comandado por Lula Ferreira pecou num dos fundamentos mais importantes: os lances livres. O aproveitamento na partida não foi bom e o armador Leandrinho Barbosa, que joga na NBA, errou justamente quando não podia. Faltando seis segundos, com o placar adverso em 69 x 70, o brasileiro não converteu seus dois arremessos livres. Depois, os turcos administraram a vantagem, não erraram seus lances livres e venceram o jogo. Apesar dos erros, Leandrinho foi o melhor do Brasil na partida. Com 26 pontos, o armador fez com que o confronto ficasse equilibrado até o final. Pelo lado da Turquia, o armador Serkan Erdogan foi o cestinha com 21 pontos. Com três vitórias em três jogos, os turcos conseguiram a classificação às oitavas e disputarão contra a Grécia o primeiro lugar da chave. Ficha técnica Turquia 73 x 71 Brasil (25x23, 18x14, 13x21 e 17x13) Turquia: Gonlum (10), Erdogan (19), Kutluay (14), Kurtoglu (8) e Peker (7). Depois: Arslan (6), Atsur (4), Ilyasova (3), Solak (2) y Demirel (0). Técnico: Bogdan Tanjevic. Brasil: Leandrinho Barbosa (26), Tiago Splitter (13), Marcelinho Machado (13), Ânderson Varejão (8) e Alex Garcia (5). Depois: Guilherme Giovannoni (4), Nezinho (2), Murilo (0), Estevam (0) e Marcelinho Huertas (0). Técnico: Lula Ferreira. Local: Hamamatsu, no Japão.