Brasil perde para Cuba no basquete O Brasil perdeu nesta sexta-feira para Cuba sua primeira partida na Copa América-Pré Mundial, disputada em São Luis do Maranhão. As cubanas venceram a partida por apenas um ponto, 79 a 78 (37 a 40 no primeiro tempo), após um vacilo da jogadora Geysa. Faltando quinze segundos para o fim do jogo, com o placar empatado em 78 a 78, a pivô perdeu uma bola de ataque e permitiu que a camisa 10 de Cuba, Maria Helena, convertesse um dos dois arremessos após falta das brasileiras. A equipe entra em quadra neste sábado para disputar a final do torneio, a partir das 10 horas, e de novo contra a seleção cubana ? menos de 24 horas após a derrota. No confronto desta sexta-feira, o técnico Antônio Carlos Barbosa preferiu não desgastar a equipe, utilizando todas as jogadoras disponíveis no elenco. As jogadoras Claudinha e Helen foram poupadas no fim do jogo. ?O jogo importante é o de amanhã. Hoje era apenas um amistoso?, disse Barbosa. O técnico diz que a derrota não deve abalar a equipe e acredita mais que nunca na experiência das jogadoras para superar as cubanas.