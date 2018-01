Brasil perde para Venezuela e encara Argentina na semifinal O Brasil, já classificado para o Torneio Pré-Olímpico do ano que vem, na Venezuela, pega a Argentina, neste sábado, às 16h30, de Brasília, em Caracas por uma vaga na decisão do Campeonato Sul-Americano de Basquete também na Venezuela. Nesta sexta, o time perdeu para os anfitriões por 83 a 82 (39 a 37) em uma partida bastante disputada. O time da casa também se classificou para as semifinais do torneio continental e vai enfrentar o Uruguai, que perdeu também nesta sexta para os argentinos por 89 a 79 (43 a 39), às 18h30. Ao contrário do confronto contra o Chile, quando dominou toda a partida, o Brasil fez um jogo bastante disputado contra os venezuelanos. No primeiro quarto parecia rumar à vitória ao estabelecer uma vantagem de 30 a 17, mas na etapa seguinte os adversários equilibraram a partida - trabalharam de forma que o time comandado por Lula Ferreira marcasse apenas sete pontos enquanto somaram 22. O ponto que levou os venezuelanos à vantagem no marcador no fim do segundo quarto foi convertido nos segundos finais. Na segunda metade do jogo o equilíbrio parecia ruir. Em certo momento o Brasil chegou a ficar com uma desvantagem de nove pontos (79 a 70). Foi quando o time mostrou poder de reação e no minuto final chegou a ficar à frente do marcador (82 a 81) com uma cesta de três pontos. Infelizmente para a equipe brasileira, o time não conseguiu segurar a vantagem e permitiu a cesta de dois pontos dos venezuelanos. O Brasil ainda teve 24 segundos para tentar a cesta da vitória mas desperdiçou a oportunidade e perdeu o jogo.