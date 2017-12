Brasil prepara time com amistosos A Seleção Brasileira Feminina de Basquete está na reta final de preparação para a Copa América em São Domingos, na República Dominicana - onde estréia em 14 de setembro contra Porto Rico. Neste fim de semana disputa o Desafio Eletrobrás, contra o Canadá, com dois jogos em São Paulo: sábado, às 10 horas, no Ginásio Bolão de Jundiaí, e domingo, às 16 horas, no Pinheiros. Em São Domingos estarão em jogo quatro vagas para o Mundial/2006. Como o Brasil será o país-sede, a Seleção já tem vaga assegurada. O time comandado pelo técnico Antônio Carlos Barbosa contará com a volta da armadora Adrianinha, de 26 anos, que atua no Penta Faenza da Itália. "Ela estava descansando. Precisava de férias. Além disso, estava em recuperação de uma cirurgia no pé. Voltou agora à Seleção com muita vontade de vencer", comentou Barbosa. Na Europa, a armadora foi vice-campeã italiana. "Estou me sentindo bem, apesar da falta de ritmo. Espero poder ajudar a Seleção nesta etapa." Barbosa não terá a armadora Helen Luz, de 32 anos, que defende o Barcelona (foi campeã espanhola na última temporada). Casada há um ano com um espanhol (Octaviano), pediu férias ao técnico brasileiro para ter uma lua-de-mel. "Ela me pediu antes de ir ao Sul-Americano (em Cali." Na Colômbia, o Brasil conquistou seu décimo título da competição e Helen foi eleita a melhor jogadora. Também estarão fora Iziane e Janeth, do Seattle Storm e no Houston Comets, da WNBA. Para as posições, entrarão Micaela e Lilian. A base do time terá Érika, Êga, Fabianna, Micaela e Lilian. "Vamos para Copa América para conquistar o título", frisou Barbosa. No Grupo B, do Brasil, além da Venezuela estão Canadá, Colômbia e Porto Rico.