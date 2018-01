Brasil se classifica em 1º no Basquete A seleção brasileira obteve sua terceira vitória consecutiva no 14º Mundial de Basquete Feminino, nesta segunda-feira, em Taicang (China), contra a Iugoslávia, por 86 a 75 (45 a 32), com uma atuação excelente de Janeth - a ala somou 27 pontos e pegou oito rebotes (na estatística geral ainda é a primeira em roubos de bolas, com 11). Na preliminar, as chinesas derrotaram o Senegal por 81 a 63. O Brasil terminou a fase invicto em primeiro lugar do grupo B, com China em segundo e a Iugoslávia em terceiro. Essas seleções serão realinhadas com as três classificadas da chave A, pela ordem Austrália, Espanha e Argentina. As equipes levam os seus resultados para a segunda fase. Apesar do bom resultado, as brasileiras deixaram a quadra preocupadas com a armadora-ala Helen, que sentiu uma dor aguda na panturrilha direita e poderá desfalcar a seleção. Sem Helen, o Brasil perde a sua melhor arremessadora da linha dos três pontos para a próxima etapa, que será disputada na cidade de Suzhou. Agora pelo grupo E, o Brasil enfrentará a Argentina na quarta-feira, a Espanha, na quinta-feira, e a Austrália, na sexta-feira - os três jogos serão às 8h30 (horário de Brasília) com transmissão da ESPN Brasil. Nesta segunda-feira, as australianas derrotaram o Japão (98 a 53). A Argentina, próxima adversária do Brasil, perdeu para a Espanha (97 a 55) na última rodada. Segundo o técnico Antônio Carlos Barbosa, "o grande mérito da Argentina neste Mundial foi eliminar o Japão, vice-campeão asiático". Mas não é uma equipe que deve amedrontar o Brasil - com o time B, a seleção derrotou a Argentina três vezes em amistosos preparatórios. "Contam com o reforço da pivô Gisele Vega que disputou a Copa América Sub-20, em Ribeirão Preto, em julho. Outro destaque é a Noelia Mendoza, que joga na Alemanha. Respeitamos as argentinas, mas temos todas as condições de vencê-las." O outro grupo - Os Estados Unidos, com uma seleção da WNBA, favoritos à conquista do título, terminaram invictos no grupo C, com vitória sobre a Lituânia por 105 a 48, nesta segunda-feira. A Rússia venceu Taipé (83 a 46) e ficou em segundo, com as lituanas em terceiro. A França, campeã da Europa, ganhou da Coréia (90 a 80), também hoje, e foi a primeiro do grupo D. Mas as coreanas ficaram em segundo, com a Cuba (que derrotou a Tunísia po 90 a 65) em terceiro. Formam o grupo F da segunda fase: Estados Unidos, França, Coréia, Rússia, Cuba e Lituânia. Quatro equipes de cada chave passam para as quartas-de-final.