Brasil sediará Mundial de basquete O Campeonato Mundial Feminino de Basquete será realizado no Brasil, em 2006, de acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Gerasime Grego Bozikis. "Participei terça-feira de uma reunião na Federação Internacional de Basquete (FIB) onde ficou tudo acertado. A confirmação sairá somente em junho, mas só falta os técnicos da FIB realizarem a vistoria em nossos ginásios para sermos anunciados como sede", afirmou Grego, durante o lançamento do Nacional Masculino de Basquete, nesta quarta-feira, na sede do Jockey Club brasileiro, no centro do Rio. Ele enfatizou que a vinda do Mundial Feminino só foi possível porque o basquete brasileiro "recuperou o prestígio internacional". Ele ainda festejou o fato de o Brasil ter sido escolhido para ser cabeça de chave de um dos grupos do Mundial de Basquete Masculino, que será disputado a partir de 29 de agosto, em Indianápolis, nos Estados Unidos.