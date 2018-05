Brasil tem dois atletas em pré-lista de inscritos do Draft da NBA

NOVA YORK - Dois brasileiros foram oficialmente confirmados, nesta quarta-feira, na pré-lista de inscritos para o Draft de 2014 da NBA. Tratam-se de Bruno Caboclo, do Pinheiros, e Lucas Mariano, do Franca. Os dois atletas das equipes paulistas de basquete aparecem entre os 30 estrangeiros de um grupo de 75 nomes, sendo que os outros 45 são oriundos de faculdades dos Estados Unidos.

O prazo de inscrições para o Draft se encerrou no último domingo junto à liga de basquete dos Estados Unidos e o processo de seleção de atletas para as equipes da competição acontecerá no dia 26 de junho, no Barclays Center, em Brooklyn, Nova York.

Comunicado divulgado pela organização da NBA também salientou nesta quarta que os atletas que constam na lista terão a chance de retirar seus nomes do Draft desde que notifiquem a liga desta decisão até as 18 horas (no horário de Brasília) do dia 16 de junho, prazo limite para desistências.

Entre os dois brasileiros que figuram na lista de 75 nomes divulgada nesta quarta, Bruno Caboclo atua como ala, tem apenas 18 anos, já defendeu o Pinheiros no NBB e possui 2,06m de altura. O atleta foi um dos destaques da última Liga de Desenvolvimento da Base (LDB), equivalente ao Campeonato Brasileiro Sub-22.

Lucas Mariano, por sua vez, tem 20 anos de idade e joga como ala/pivô. O atleta do Franca treinou durante um tempo nos Estados Unidos e agora se vê pronto para lutar por uma vaga na NBA, que atualmente conta com os brasileiros Nenê (Washington Wizards), Tiago Splitter (San Antonio Spurs), Leandrinho (Phoenix Suns), Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers) e Vitor Faverani (Boston Celtics).