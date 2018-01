Brasil tem obrigação de garantir vaga Agora é a vez da seleção brasileira feminina de basquete garantir vaga para o Campeonato Mundial de 2002, na China. Sem Janeth, Alessandra e Adrianinha, o Brasil estréia nesta segunda-feira, às 17 horas, na 4ª Copa América - Pré Mundial, contra o fraco México, em São Luís (Maranhão), com a obrigação de ficar entre os três primeiros colocados e assim, classificar-se para o torneio na China, em setembro. Na preliminar, às 15 horas, jogam Chile e Cuba, a campeã da primeira edição, em 1989. "É muito difícil a gente não ficar com uma das três vagas", admite o técnico brasileiro Antônio Carlos Barbosa, para quem quatro equipes, Brasil, Canadá, Cuba e Argentina, devem ser as premiadas da competição. A seleção brasileira defende o título, conquistado de forma invicta, na última edição, em 1997, contra as norte-americanas. O último confronto entre brasileiras e mexicanas foi no Pré-Olímpico de Havana, em 1999, em que o Brasil venceu por 76 a 43. "O México é um pouco desconhecido para nós. Mas de lá para cá, não acredito que tenham evoluído tanto", observa Barbosa, que conta apenas cinco atletas do time que conquistou a medalha de bronze na Olimpíada de Sydney, em 2000: as armadoras Helen e Claudinha, as alas Silvinha e Adriana Santos e a pivô Cíntia Tuiú. "Mesmo com as contusões de algumas atletas que poderiam estar aqui, a relação custo e benefício de ter a maioria atuando no exterior ainda é positiva para a seleção." Apesar da aparente facilidade, Barbosa observa que não se pode subestimar adversário. "Na Copa América de 1997, a Argentina tirou a vaga do Mundial do Canadá. Zebras acontecem e por isso vamos jogar com muita atenção." A seleção começará jogando com: Helen, Claudinha, Adriana Santos, Kelly e Cíntia Tuiú. O Brasil folgará terça-feira e na quarta-feira enfrenta a Argentina pelo Grupo A. Na chave B, o Canadá só estréia terça contra o Chile e na quarta-feira encara Cuba. Na segunda fase, as duas primeiras colocadas de cada chave se enfrentam e as duas seleções melhores classificadas na primeira e segunda etapas, disputam o título, sábado, no ginásio Castelinho.