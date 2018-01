Brasil tenta ir à semifinal do Mundial O jogo da madrugada desta segunda-feira, às 2 horas (horário de Brasília), entre Brasil e Coréia do Sul vale uma das vagas nas semifinais do 14º Campeonato Mundial Feminino de Basquete. As brasileiras estão motivadas pela vitória (75 a 74) contra a Austrália, no último jogo da segunda fase, na sexta-feira, e pela boa campanha nas duas etapas iniciais: foram cinco vitórias em seis jogos - contra China, Senegal, Iugoslávia, Argentina e Austrália - e apenas uma derrota, para a Espanha. Agora os confrontos são eliminatórios. Uma vitória significa ir à semifinal, entre os quatro melhores do mundo. Uma derrota leva para a disputa de 5º a 8º lugares. Os outros semifinalistas sairão dos confrontos entre China x Rússia, Austrália x França e Espanha x Estados Unidos. Na próxima etapa as brasileiras enfrentarão chinesas ou russas. Enquanto isso, Iugoslávia e Cuba e Argentina e Lituânia decidem de 9º a 12º lugares. O basquete feminino brasileiro tem ficado entre os quatro primeiros colocados do mundo há dez anos - nos Mundiais ganhou ouro, em 1994, e ficou em quarto, em 1998; nas Olimpíadas ficou com a medalha de prata em 1996 e com a de bronze em 2000. Com esse retrospecto, as brasileiras, teoricamente, são favoritas diante das sul-coreanas, que até agora venceram Tunísia, Cuba e Lituânia e perderam para França, Rússia e Estados Unidos. Na Olimpíada de Sydney, em 2000, o Brasil ganhou o bronze vencendo justamente a Coréia. "É uma equipe que vem fazendo uma campanha irregular, mas é um adversário que merece todo o respeito", avaliou o técnico Antônio Carlos Barbosa. As estatísticas dos primeiros seis jogos mostram que o time do Brasil tem como destaques a lateral Janeth e a pivô Alessandra. Janeth tem 98 pontos (16,3 de média) e Alessandra conseguiu 93, do total de 492 pontos da seleção. Janeth tem 30 rebotes e Alessandra, 24 dos 157 do time.