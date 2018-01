Brasil tenta parar Scola e Nocioni para arrancar 1º vitória em torneio

A seleção brasileira masculina de basquete segue sem vencer na Copa Tuto Marchand, que está sendo realizada em San Juan, em Porto Rico. Na noite de segunda-feira, a equipe sofreu o seu segundo revés no torneio preparatório para a Copa América ao perder para o Canadá por 80 a 64. A equipe voltará a jogar nesta terça-feira, diante da Argentina, a partir das 21 horas (de Brasília). E os jogadores da seleção sabem que precisarão parar Andrés Nocioni e Luis Scola para triunfar.

"No confronto de hoje não conseguimos parar o jogo de transição do Canadá. Eles têm um time muito atlético e isso dificultou nossas ações. Nosso grupo ainda tem muito para evoluir até a Copa América e essas derrotas servem como aprendizado, mas não podemos deixar nos abater. Amanhã contra a Argentina temos que jogar mais duro porque é um jogo mais pesado e de muita rivalidade. Precisamos parar os dois principais jogadores deles que são o Scola e o Nocioni e impor nosso jogo", avaliou o pivô Augusto Lima.

Na noite de segunda, o Canadá terminou o primeiro tempo vencendo por 36 a 27 e depois ampliou a sua vantagem, se "vingando" da derrota na decisão nos Jogos Pan-Americanos - dessa vez, porém, os canadenses contaram praticamente com a força máxima, incluindo seus astros da NBA.

Dwight Powell, do Dallas Mavericks, foi o cestinha da partida com 18 pontos, enquanto o pivô brasileiro Augusto Lima somou 17 pontos e seis rebotes. O ala Vitor Benite terminou o jogo com 13 pontos, três rebotes e três assistências e o pivô JP Batista anotou 11 pontos e obteve dois rebotes.

"Enfrentamos uma grande equipe que é o Canadá, com uma rotação muito grande, com um físico muito interessante também. Isso nos impossibilitou um pouco de encontrar o espaço para tomar algumas decisões. Infelizmente como aconteceu na partida contra Porto Rico tivemos uma baixa porcentagem nos arremessos. Mas temos que ter um pouco de paciência porque sabemos que a equipe está se preparando para a Copa América", disse o técnico Rubén Magnano.

Após encarar a Argentina nesta terça, o Brasil encerrará a sua participação na Copa Tuto Marchand na quinta-feira, quando vai duelar com a República Dominicana, às 18h45. A competição é disputada em turno único, sendo campeã a equipe que somar o maior número de pontos nas cinco rodadas.

Depois, o Brasil seguirá para o México, onde participará da Copa América, tendo sua estreia marcada para 31 de agosto, diante do Uruguai. O torneio tem caráter classificatório para a Olimpíada, mas o Brasil já está garantido após receber convite por ser o país-sede dos Jogos do Rio.