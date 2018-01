Brasil terá problema para ir a Atenas Mesmo antes do campeão mundial masculino de basquete ser conhecido, já estão definidas quantas vagas cada continente terá direito para a disputa da Olimpíada de Atenas, em 2004. Com Iugoslávia, Espanha e Alemanha entre os seis melhores, a Europa abriu mais três vagas para o torneio, além das duas que já tinha - uma de direito e outra para a Grécia, país-sede. Argentina e Estados Unidos abriram duas vagas para o continente americano, que terá três representantes no Jogos Olímpicos, somando a que lhe é de direito. Uma situação complicada para a seleção brasileira ganhar uma das vagas, pois terá adversários como Argentina, Estados Unidos, Porto Rico e Canadá, apontadas como favoritas. A Nova Zelândia conseguiu mais um lugar para a Oceania, que deve ficar com a seleção australiana. África e Ásia têm direito a uma vaga. E o campeão mundial é o único que assegura lugar na Olimpíada, completando as 12 seleções. Cada confederação continental define o próprio sistema de classificação, que deverá ser encerrado antes de 31 de dezembro de 2003. Mercado - O desempenho de algumas seleções no Mundial de Indianápolis despertou o interesse de equipes da NBA. O porto-riquenho Carlos Arroyo, que já jogou na NBA pelo Toronto Raptors e Denver Nuggets, está próximo de fechar contrato por uma temporada com o Utah Jazz. O jogador evitou comentar a possível transferência, mas admitiu que o torneio serviu para mostrar que está preparado para disputar o melhor basquete do mundo. "Somos tão bons quanto os jogadores da NBA, mas para eles são pagos milhões de dólares e a nós não", disse Arroyo, que marcou 21 pontos, fez nove assistências e conseguiu seis rebotes no confronto contra os donos da casa. Mas os jogadores argentinos seguem sendo o centro das atenções e os ?olheiros? do Houston Rockets e San Antonio Spurs já demonstraram interesse no ala Andrés Nocioni. O problema para o atleta é o contrato em vigor com o Tau Ceramica, da Espanha, que tem cláusula rescisória de US$ 3 milhões. O armador ?Pepe? Sánchez já assinou contrato por duas temporadas com o Detroit Pistons. Enmanuel Ginobili, a grande figura deste Mundial, defenderá os Spurs.