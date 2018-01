Brasil termina Mundial em 8º lugar A seleção porto-riquenha masculina de basquete derrotou neste sábado o Brasil por 91 a 84 e ficou com a sétima colocação no Mundial Masculino de Basquete, realizado em Indianápolis, nos Estados Unidos. O Brasil, que começou o torneio vencendo quatro partidas, acabou perdendo os cinco últimos jogos e terminou na oitava posição, melhor colocação desde 1990. Os cestinhas da partida foram Daniel Santiago, de Porto Rico, e o brasileiro Guilherme Giovannoni, ambos com 19 pontos. Neste domingo, acontece a decisão do Mundial entre a Argentina e Iugoslávia, coincidentemente as duas seleções que venceram o imbatível Dream Team americano. A decisão do terceiro lugar será entre a Nova Zelândia e a Alemanha.