Brasil vai à final do Sul-Americano com vitória apertada A seleção brasileira masculina de basquete garantiu a classificação para a final do Campeonato sul-americano de basquete com uma vitória apertada sobre a Argentina por 74 a 72, na partida disputada neste sábado, em Caracas, na Venezuela. A vitória por dois pontos de diferença foi garantida no final do tempo regulamentar, graças a uma cesta de Nezinho no garrafão, em uma jogada de infiltração. O jogador, inclusive, quase não esteve em quadra no final por ter torcido o tornozelo em uma jogada no segundo quarto. Quanto ao jogo, o time brasileiro foi bem no primeiro e último quarto, e regular no segundo (quando marcou menos pontos que o adversário - 22 a 19) e terceiro (14 a 10 para os argentinos). O cestinha da partida foi o argentino Diego Logrippo com 26 pontos e o principal pontuador do Brasil foi o pivô Murilo com 14 pontos. "O importante nessa partida foi que conseguimos superar os nossos erros. Na final, temos que jogar com firmeza e controle emocional para levar o título para casa", explicou o pivô André Bambu. Agora, o time do técnico Lula Ferreira disputa a final neste domingo, às 18h30 (de Brasília). Antes, ainda neste sábado, a Colômbia bateu o Chile por 87 a 83 e com isso ficou com o quinto lugar do torneio.