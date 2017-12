Brasil vai à semifinal no Mundial Sub-21 A seleção brasileira feminina de basquete garantiu nesta sexta-feira uma vaga nas semifinais do Campeonato Mundial Sub-21, disputado na Croácia. Pelas quartas-de-final, a equipe do Brasil derrotou a Rússia por 74 a 52. A outra finalista sairá do jogo entre Estados Unidos e França, também no sábado.