Brasil vai estrear no Sul-Americano contra o Peru A Seleção Brasileira Feminina de Basquete estréia dia 1.º de agosto contra o Peru no 30º Campeonato Sul-Americano, que será disputado em Assunção, no Paraguai. O torneio serve de preparação para o Mundial do Brasil, que será realizado em setembro, em São Paulo, além de garantir duas vagas para os Jogos Pan-Americanos/2007, no Rio de Janeiro. O Brasil, que está no Grupo A, terá ainda como adversários na primeira fase Chile e Venezuela. No Grupo B estão Argentina, Bolívia, Colômbia e Paraguai. ?Levaremos uma equipe mista que tem condições de conquistar o título. Nossa maior dificuldade será mesmo a partida final contra as argentinas?, explicou o técnico brasileiro Antônio Carlos Barbosa. De acordo com o regulamento do torneio, as duas primeiras colocadas de cada chave se classificam para a semifinal.