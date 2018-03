Brasil vence a 3ª contra Venezuela A seleção brasileira masculina de basquete derrotou a Venezuela, por 83 a 70 (51 a 34 no primeiro tempo), nesta quarta-feira à noite, em São Paulo, no último dos três jogos amistosos. O Brasil venceu todos os confrontos. O cestinha da partida foi o ala venezuelano Victor Diaz, com 26 pontos. O principal pontuador brasileiro foi o ala Guilherme, com 14 pontos. Nos dois primeiros confrontos, o Brasil venceu por 117 a 90, em Uberlândia, e 95 a 72, em Ribeirão Preto. Os jogadores do Brasil terão dois de folga (quinta e sexta-feira). No sábado, às 15h15, a delegação brasileira embarca para o Uruguai, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O Brasil estréia no Sul-Americano na terça-feira contra o Paraguai. Os três primeiros colocados estão classificados para os Jogos Pan-Americanos da Republica Dominicana (de 2 a 9 de agosto), enquanto os quatro primeiros asseguram vagas no Torneio Pré-Olímpico do México (de 20 a 31 de agosto).