Brasil vence a Argentina na estréia A Seleção Brasileira feminina de basquete estreou com vitória sobre a Argentina por 86 a 69 na Copa América, que começou a ser disputada nesta quarta-feira em São Domingos, na República Dominicana. As cestinhas foram a ala/armadora Vivian e a ala Micaela, do Brasil, com 20 pontos cada. A pivô Érica se destacou por conseguir um ?double-double?: 19 pontos e 12 rebotes. Com isso, o Brasil - que busca o tricampeonato - começa liderando a classificação do torneio continental junto com Cuba, que venceu o Canadá por 73 a 61 na preliminar, ambos com uma vitória (sem incluir o jogo República Dominicana x Porto Rico, que será disputado ainda nesta quarta). Nesta quinta-feira, os jogos pela segunda rodada serão (com horários de Brasília): Argentina x Canadá (17h45); Porto Rico x Brasil (20 horas); e Cuba x República Dominicana (22h15).